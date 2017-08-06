КИЕВ, 6 авг – РИА Новости Украина. Во Львовской области поезд насмерть сбил женщину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации в Facebook.

Как отмечается, происшествие случилось вчера, 5 августа 2017 года, около 17 часов на железнодорожном перегоне Стрый-Бильче.

"По сообщению дежурного дирекции Львовской железной дороги 5 августа в 16:55 на железнодорожном перегоне Стрый — Бильче (Стрыйский район) грузовым поездом была смертельно травмирована жительница г. Стрый, 1933 года рождения. Задержки движения поездов не было. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении.

В начале августа во Львовской области поезд "Интерсити" насмерть сбил человека.