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    Происшествия

    Во Львовской области поезд насмерть сбил женщину

    (обновлено: )69
    По сообщению дежурного дирекции Львовской железной дороги 5 августа в 16:55 на железнодорожном перегоне Стрый - Бильче грузовым поездом была смертельно травмирована женщина.
    Железная дорога
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 6 авг – РИА Новости Украина. Во Львовской области поезд насмерть сбил женщину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации в Facebook.

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    Как отмечается, происшествие случилось вчера, 5 августа 2017 года, около 17 часов на железнодорожном перегоне Стрый-Бильче.

    "По сообщению дежурного дирекции Львовской железной дороги 5 августа в 16:55 на железнодорожном перегоне Стрый — Бильче (Стрыйский район) грузовым поездом была смертельно травмирована жительница г. Стрый, 1933 года рождения. Задержки движения поездов не было. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении.

    В начале августа во Львовской области поезд "Интерсити" насмерть сбил человека.

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