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    Смертельное ДТП под Киевом: пострадавших принимал нетрезвый врач - СМИ

    (обновлено: )64710
    По данным СМИ, пострадавшие после аварии под Киевом трассе были направлены в Бориспольскую ЦРЛ, где первую медицинскую помощь им оказал травматолог, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.
    Жуткая авария под Киевом, шесть человек погибли, один в реанимации
    Facebook Киев оперативный

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Пострадавших в результате аварии на Бориспольской окружной в больнице принимал врач, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает dtp.kiev.ua.

    ДТП под Киевом
    Канал dtp.kiev.ua в Youtube
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    Напомним, под Киевом на трассе столкнулись Opel и "ВАЗ", погибли семь человек.

    "Пострадавших направили в Бориспольскую ЦРЛ, попали в руки травматолога Мурдзы Юрия. Родные пострадавших в ДТП заметили явные признаки алкогольного опьянения у него, а также у младшей медсестры, после чего вызвали сотрудников полиции. Люди требовали чтобы им предоставили трезвого врача который поможет пострадавшим и не допустили пьяного врача к ним. Когда мы проверили их на Драгер, результаты показали выше 1.70 промилле (допустимое 0.2 промилле)", — говорится в сообщении паблика в Facebook.

    Сообщается, что факт нетрезвого состояния врача был зафиксирован документально. 

    Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный мужчина до смерти забил мать.

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