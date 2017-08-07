Смертельное ДТП под Киевом: пострадавших принимал нетрезвый врач - СМИ

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Пострадавших в результате аварии на Бориспольской окружной в больнице принимал врач, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает dtp.kiev.ua.

Напомним, под Киевом на трассе столкнулись Opel и "ВАЗ", погибли семь человек.

"Пострадавших направили в Бориспольскую ЦРЛ, попали в руки травматолога Мурдзы Юрия. Родные пострадавших в ДТП заметили явные признаки алкогольного опьянения у него, а также у младшей медсестры, после чего вызвали сотрудников полиции. Люди требовали чтобы им предоставили трезвого врача который поможет пострадавшим и не допустили пьяного врача к ним. Когда мы проверили их на Драгер, результаты показали выше 1.70 промилле (допустимое 0.2 промилле)", — говорится в сообщении паблика в Facebook.

Сообщается, что факт нетрезвого состояния врача был зафиксирован документально.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный мужчина до смерти забил мать.

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