Масштабное ДТП в Таиланде: ранены более 20 человек, в том числе туристы

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КИЕВ, 7 авг – РИА Новости Украина. В результате ДТП с участием пяти транспортных средств в районе Патонг Бич на острове Пхукет в Таиланде пострадали двадцать три человека, в том числе туристы из Китая и Японии, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.

Четыре туриста из КНР из числа пострадавших получили тяжелые ранения, сообщает издание.

ДТП произошло вечером в воскресенье. По словам полицейских, туристический автобус, перевозивший 21 туриста из КНР и трех гидов, потерял управление на крутом склоне холма и врезался в два микроавтобуса, один из которых выбил с трассы местное такси-пикап с японскими туристами, а другой сбил проезжавший мотоцикл. Автобус, виновник ДТП, после удара о микроавтобусы врезался в металлическое ограждение дороги на краю десятиметрового обрыва, говорится в сообщении.

Полицейские заявили изданию, что причиной аварии могло быть недостаточное знание трассы водителем, который совершал маневр на склоне холма со скоростью 56 километров в час.

Facebook "Siang Prachachon Khon Phuket" Phuket's Voice ДТП в Таиланде

Ранее семидесятичетырехлетняя россиянка, переходившая в темное время суток автотрассу Сукхумвит в районе Саттахип неподалеку от курортного города Паттайя в Таиланде, была сбита насмерть автомобилем.