наверх
07.08.201710:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Масштабное ДТП в Таиланде: ранены более 20 человек, в том числе туристы

    (обновлено: )34
    По словам полицейских, туристический автобус, перевозивший 21 туриста из КНР и трех гидов, потерял управление на крутом склоне холма и врезался в два микроавтобуса.
    ДТП в Таиланде
    Facebook "Siang Prachachon Khon Phuket" Phuket's Voice

    КИЕВ, 7 авг – РИА Новости Украина. В результате ДТП с участием пяти транспортных средств в районе Патонг Бич на острове Пхукет в Таиланде пострадали двадцать три человека, в том числе туристы из Китая и Японии, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.

    Столкновение полиции с буддийскими монахами в Таиланде. Видео
    B4MYT
    Столкновение полиции с буддийскими монахами в Таиланде

    Четыре туриста из КНР из числа пострадавших получили тяжелые ранения, сообщает издание.

    ДТП произошло вечером в воскресенье. По словам полицейских, туристический автобус, перевозивший 21 туриста из КНР и трех гидов, потерял управление на крутом склоне холма и врезался в два микроавтобуса, один из которых выбил с трассы местное такси-пикап с японскими туристами, а другой сбил проезжавший мотоцикл. Автобус, виновник ДТП, после удара о микроавтобусы врезался в металлическое ограждение дороги на краю десятиметрового обрыва, говорится в сообщении.

    Полицейские заявили изданию, что причиной аварии могло быть недостаточное знание трассы водителем, который совершал маневр на склоне холма со скоростью 56 километров в час.

    Facebook "Siang Prachachon Khon Phuket" Phuket's Voice
    ДТП в Таиланде

    Ранее семидесятичетырехлетняя россиянка, переходившая в темное время суток автотрассу Сукхумвит в районе Саттахип неподалеку от курортного города Паттайя в Таиланде, была сбита насмерть автомобилем.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (справа). Архивное фото
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    В Скадовске в результате непогоды пострадала гостиница "Black Sea"
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди