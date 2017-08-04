В Киеве пьяный мужчина до смерти забил мать

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В столице семейная ссора между мужчиной и его матерью привела к смерти женщины, сообщают СМИ.

"Поздно вечером, 03.08.2017, на проспекте Свободы, 5, мужчина 46-ти лет, по имени Владимир, распивал алкогольные напитки вместе со своей матерью в честь недавнего дня рождения. В ходе распития началась словесная перепалка, которая переросла в жестокое избиение. Владимир нанес большое количество ударов кулаками в голову своей мамы, от чего женщина потеряла сознание", — пишет "Киев Оперативный".

Сообщается, что медики пытались реанимировать женщину, однако травмы были несовместимы с жизнью.

Facebook "Киев Оперативный" В Киеве пьяный мужчина избил свою мать до смерти

Начато производство по статье 115 УК. Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Ранее правоохранители задержали в Киеве иностранца, которого подозревают в убийстве мужчины и нанесении ножевых ранений женщине.