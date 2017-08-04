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    Киев

    В Киеве пьяный мужчина до смерти забил мать

    (обновлено: )3401
    По предварительной информации, мужчина вместе со своей матерью распивали спиртные напитки, в ходе застолья завязалась словесная перепалка, переросшая в избиение женщины.
    В Киеве пьяный мужчина избил свою мать до смерти
    Facebook "Киев Оперативный"

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В столице семейная ссора между мужчиной и его матерью привела к смерти женщины, сообщают СМИ.

    "Поздно вечером, 03.08.2017, на проспекте Свободы, 5, мужчина 46-ти лет, по имени Владимир, распивал алкогольные напитки вместе со своей матерью в честь недавнего дня рождения. В ходе распития началась словесная перепалка, которая переросла в жестокое избиение. Владимир нанес большое количество ударов кулаками в голову своей мамы, от чего женщина потеряла сознание", — пишет "Киев Оперативный".

    Сообщается, что медики пытались реанимировать женщину, однако травмы были несовместимы с жизнью.

    Facebook "Киев Оперативный"
    В Киеве пьяный мужчина избил свою мать до смерти

    Начато производство по статье 115 УК. Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

    Ранее правоохранители задержали в Киеве иностранца, которого подозревают в убийстве мужчины и нанесении ножевых ранений женщине.

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