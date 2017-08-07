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    В России столкнулись легковой автомобиль и бронетранспортер

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    По данным свидетелей происшествия, Kia получила серьезные повреждения: разбилось лобовое стекло, у багажника "очень сильная вмятина". По предварительной информации, авария обошлась без пострадавших.
    Газета Кемерова в YouTube

    Легковой автомобиль Kia и бронетранспортер столкнулись в Кемерово в понедельник утром, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД.

    По данным ведомства, инцидент произошел около 8.00 (4.00 по киевскому времени) на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Соборной.

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    "В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии иномарки и БТР. Также выясняется степень вины каждого из участников ДТП", — сказал собеседник агентства, добавив, что за рулем Kia была женщина.

    Видеозаписи ДТП появились в социальных сетях. По словам очевидцев, БТР в сопровождении УАЗ военно-автомобильной инспекции выезжал с Тимирязева на Сибиряков-Гвардейцев в сторону Пролетарской. Иномарка выезжала с Соборной на Сибиряков в сторону Пионерского бульвара.

    По данным свидетелей происшествия, Kia получила серьезные повреждения: разбилось лобовое стекло, у багажника "очень сильная вмятина". По предварительной информации, авария обошлась без пострадавших.

    Ранее сообщалось, что в результате лобового столкновения двух авто под Киевом погибли шесть человек. В автомобиле "ВАЗ" погибли четверо взрослых и один несовершеннолетний ребенок. Водитель автомобиля Opel остался жив, однако его пассажирка погибла. Позднее стало известно о гибели еще одного ребенка в ДТП.

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