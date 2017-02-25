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    Происшествия

    Военный автомобиль в Донецкой области насмерть сбил женщину

    (обновлено: )18102
    Согласно информации, на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка. Для выяснения причин и обстоятельств ДТП назначено расследование.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. В Донецкой области военный автомобиль насмерть сбил женщину. Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, дорожно-транспортное происшествие с участием военного автомобиля ЗИЛ-131 произошло в субботу, 25 февраля, около 09.30 неподалёку от населенного пункта Старогнатовка Волновахского района.

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    "Водитель транспортного средства совершил наезд на местную жительницу, в результате чего она скончалась", — говорится в сообщении. 

    На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка. С целью выяснения причин и обстоятельств ДТП назначено расследование.

    Ранее сообщалось, что депутат Днепропетровского облсовета от "Радикальной партии" Сергей Лященко погиб в результате аварии в Днепропетровской области.

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