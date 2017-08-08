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    В ОБСЕ сообщили, сколько мирных жителей Донбасса пострадали с начала года

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (108)

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    По данным СММ ОБСЕ, в 1 января по настоящий момент миссией зафиксирована 341 жертва (погибшие и раненные) среди мирного населения Донбасса.
    Последствия обстрелов на Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНБАСС, 8 авг — РИА Новости Украина. Более 340 мирных жителей были ранены или убиты в Донбассе с начала года, заявил на накануне в Луганске первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

    Встреча нормандской четверки в Берлине Архивное фото
    Michael Kappeler / POOL / AFP
    Токсичный формат. О перспективах встречи "нормандской четверки"

    "С момента 1 января по настоящий момент миссией зафиксирована 341 жертва (погибшие и раненные — ред.) среди мирного населения, это количество на 37% больше в сравнении с количеством людей, пострадавших за аналогичный период в прошлом году", — сказал Хуг.

    По его словам, только за последний месяц команда СММ зарегистрировала семь пострадавших мирных жителей в Луганском регионе.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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