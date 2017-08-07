Хроника 6 августа: встреча Лаврова и Тиллерсона, обстрелы в Донбассе, взрыв в Измаиле

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Накануне Лавров и Тиллерсон встретились в Маниле, в Венесуэле объявили восстание против президента Мадуро, в Донбассе почтили память Андрея Стенина. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Лавров и Тиллерсон провели переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели переговоры в рамках форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит в Маниле с 6 по 8 августа.

По сообщению Euronews, главные темы переговоров — конфликт в Сирии, ядерная проблема КНДР и сотрудничество Москвы и Вашингтона в сфере кибербезопасности.

Лавров сообщил журналистам, что Тиллерсон на встрече с ним поднял вопрос об ответных мерах РФ на антироссийские санкции, и ему были даны разъяснения.

Тиллерсон заявил, что Россия показала "определенную готовность" возобновить обсуждение путей урегулирования в Украине.

Донбасс: нарушения перемирия

По данным пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса 18 раз нарушили перемирие, двое украинских военных получили ранения.

В свою очередь, ополченцы сообщают об обстрелах со стороны ВСУ.

"Украинские силовики за прошедшие сутки выпустили по территории ДНР более 200 боеприпасов, в результате обстрелов повреждено семь домов в поселке Октябрьский на северной окраине Донецка", — сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование непризнанной ДНР.

Венесуэла: военные объявили в соцсетях о восстании

В Венесуэле группа военных объявила восстание против президента страны Николаса Мадуро. Об этом они объявили через видеообращение, которое распространяется в соцсетях.

Группу возглавляет человек, называющий себя капитаном Хуаном Кагварипано (Juan Caguaripano). По его словам, речь идет не о перевороте – "это гражданские и военные действия, чтобы восстановить конституционный порядок".

СМИ также сообщили о террористическом нападении на военной базе Парамакай.

Донбасс: митинг-реквием в память об Андрее Стенине

В Донбассе в городе Снежное в память о погибшем три года назад фотографе МИА "Россия сегодня" Андрее Стенине прошел митинг.

Андрей Стенин пропал при выполнении редакционного задания в начале августа 2014 года в окрестностях города Снежное Донецкой области.

По данным СК РФ, журналист погиб в результате обстрела автоколонны 6 августа около села Рассыпное. Вместе с ним погибли сотрудники информационного сайта icorpus.ru Сергей Коренченков и Андрей Вячало. Всего в те дни около Рассыпного погибли два десятка ополченцев и мирных жителей.

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Насалик: ГТС может быть не готова к прокачке газа

Оператор украинской газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" может быть технически не готова к прокачке газа из-за нежелания "Нафтогаза" инвестировать в газотранспортную систему (ГТС) Украины, заявил глава Минэнерго Игорь Насалик. По его словам, если ГТС будет не готова, то "это будет катастрофа".

Ранее руководство "Укртрансгаза" обвинило "Нафтогаз" в том, что компания не заинтересована в инвестициях в ГТС Украины из-за рисков строительства Россией газопроводов в обход Украины.

Под Одессой взорвали полицейский автомобиль

В Измаиле в Одесской области 6 августа взорвали автомобиль работника криминальной полиции, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

В результате взрыва пострадали жена и ребенок полицейского, их госпитализировали.