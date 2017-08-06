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    Происшествия

    Под Одессой взорвали полицейский автомобиль, ранены женщина и ребенок

    Тема:

    Рост криминала. Взрыв в Днепре (459)

    (обновлено: )33613
    В результате взрыва автомобиля пострадали жена и ребенок полицейского. Согласно информации, их госпитализировали. На месте происшествия работают взрывотехники.
    Национальная полиция
    УНИАН

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. В Измаиле в Одесской области 6 августа взорвали автомобиль работника криминальной полиции.

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    Как сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, в результате взрыва пострадали жена и ребенок полицейского, их госпитализировали.

    На месте происшествия работают взрывотехники. Больше подробностей не сообщают.

    Ранее сообщалось, что в центре Одессы взорвался автомобиль "ВАЗ 2101". Согласно информации пресс-службы полиции Одесской области, автомобиль взорвался в результате действия взрывного устройства, которое заложили в районе заднего левого пассажирского места.

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