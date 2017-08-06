Под Одессой взорвали полицейский автомобиль, ранены женщина и ребенок

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. В Измаиле в Одесской области 6 августа взорвали автомобиль работника криминальной полиции.

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Как сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, в результате взрыва пострадали жена и ребенок полицейского, их госпитализировали.

На месте происшествия работают взрывотехники. Больше подробностей не сообщают.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы взорвался автомобиль "ВАЗ 2101". Согласно информации пресс-службы полиции Одесской области, автомобиль взорвался в результате действия взрывного устройства, которое заложили в районе заднего левого пассажирского места.