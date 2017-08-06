В Венесуэле произошел теракт - СМИ

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. На военной базе в Венесуэле произошел теракт. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на венесуэльского чиновника.

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Согласно информации, в результате теракта несколько человек арестованы.

По словам чиновника, на военной базе произошел "теракт". Подробности пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что правоохранительным органам Австралии удалось предотвратить теракт в самолете. Были задержаны четыре человека. По предварительным данным, они планировали использовать взрывное устройство. Позже Australian написала, что подозреваемые собирались отравить пассажиров сернистым газом.