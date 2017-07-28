Нетаньяху предложил казнить за особо жестокие теракты

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал введение смертной казни за особо жестокие теракты и призвал применить ее к палестинцу, который в минувшую пятницу зарезал трех граждан еврейского государства.

В Израиле за всю его историю по приговору суда казнили лишь однажды — нацистского преступника Адольфа Эйхмана, который был повешен в 1962 году.

"Пришло время при особо жестоких обстоятельствах теракта применять смертную казнь по отношению к террористам", — сказал Нетаньяху, который вместе с женой навестил в четверг родственников жертв последнего теракта.

"Закон позволяет это, требуется единогласное решение судей, но судьи также хотят знать позицию правительства. Моя позиция как главы правительства, что при подобном жестоком убийстве следует казнить убийцу, чтобы больше он не улыбался", — цитирует премьера его пресс-служба.

Ранее казнить террориста призвали министр обороны Авигдор Либерман и министр разведки Исраэль Кац.

Теракт в еврейском поселении Халамиш на Западном берегу реки Иордан совершил 19-летний житель близлежащей палестинской деревни. Под покровом темноты он проник в жилой дом и, вооружившись ножом, напал на семью израильтян, собравшихся на ужин по случаю наступления шабата — еврейской субботы. Жертвами нападения стали пожилой мужчина, его взрослые сын и дочь. Его жена, которой почти 70 лет, госпитализирована с тяжелыми ранениями.

Террориста обезвредил прибежавший на крики сосед — боец одного из армейских спецподразделений. Палестинец был ранен и находится в больнице. Перед нападением он оставил запись в социальной сети, в которой объяснил свой замысел событиями вокруг иерусалимской Храмовой горы — третьей по значимости святыни ислама, где израильтяне пытались установить металлодетекторы и видеокамеры.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху обсудил с Белым домом обмен территориями с Палестиной.