Террористы планировали устроить теракт на рейсе Сидней - Абу-Даби - СМИ

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Целью теракта в Австралии, который удалось предотвратить в субботу, был, вероятно, самолет авиакомпании Etihad Airways Сидней — Абу-Даби с 500 людьми на борту, сообщает издание Daily Telegraph.

Предполагаемый террористический заговор включал применение газа, а не взрывчатки, подтверждает Daily Telegraph.

Как пишет Daily Telegraph, разведывательные службы США, Британии, Новой Зеландии и Канады помогли австралийским властям раскрыть террористическую ячейку. Задержанные в ходе операции четверо мужчин, вероятно, имели связи с боевиками в Сирии и Ираке, добавляет газета. Сейчас они находятся под арестом, пока им не предъявили обвинений.

В свою очередь Sydney Morning Herald пишет, что рейс, на котором террористы планировали теракт, направлялся в Дубай.

Etihad Airways сотрудничает с полицией по этому делу. "Ответственные за авиационную безопасность в Etihad Airways помогают федеральной полиции Австралии в расследовании", — приводит агентство Рейтер заявление авиакомпании.

Ранее сообщалось, что правоохранительным органам Австралии удалось предотвратить теракт в самолете. Были задержаны четыре человека. По предварительным данным, они планировали использовать взрывное устройство. Позже Australian написала, что подозреваемые собирались отравить пассажиров сернистым газом.