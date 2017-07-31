Обвиняемый в подготовке терактов в РФ украинец осужден на 12 лет

MARVIN RECINOS/AFP

КРАСНОДАР, 31 июл — РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в понедельник приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Алексея Сизоновича за участие в подготовке теракта, который планировалось совершить в сентябре прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Ранее сообщалось, что 61-летний подсудимый и "неустановленное следствием лицо" в апреле 2014 года в Киеве "создали организованную группу, вступив в преступный сговор, для совершения взрывов и террористических актов на территории Украины и РФ".

Уточнялось, что "неустановленное лицо" осуществляло руководство, а Сизонович собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры, а также, обладая специальными познаниями в области взрывотехники, изготавливал различные взрывные устройства.

Отмечалось, что в конце мая прошлого года Сизонович получил указание выехать в город Каменск-Шахтинский Ростовской области, чтобы осмотреть и сфотографировать железнодорожный вокзал и вокзал станции "Лихая", для определения мест закладки взрывных устройств. Как отмечало ведомство, действия украинца были "подготовкой к террористическому акту", который якобы планировалось совершить в сентябре 2016 года. По версии следствия, осуществить задуманное не удалось, так как подсудимый был задержан правоохранителями.

"В соответствии с приговором СКОВС, Сизонович признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сообщили в понедельник в суде. Кроме того, отмечается, что мужчина должен будет выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей. Представитель ведомства добавил, что подсудимый раскаялся.

Ранее сообщалось, что действия россиянина Виктора Агеева, задержанного в Донбассе, определены как терроризм.