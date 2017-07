Роналду даст показания в суде по обвинению в неуплате налогов

КИЕВ, 31 июл – РИА Новости Украина, Елена Шестернина. В понедельник стартует рассмотрение дела об уклонении от уплаты налогов футболиста "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщил Высший суд Мадрида.

Роналду даст показания "в рамках дела, открытого на основании иска Прокуратуры Мадрида по факту возможного совершения нескольких налоговых преступлений в период с 2011 по 2014 годы", — говорится в заявлении пресс-службы суда, оказавшемся в распоряжении РИА Новости. Как пояснили источники агентства в Национальной судебной палате, речь не идет о суде, а о показаниях "на стадии расследования".

Свои показания Роналду будет давать в суде первой инстанции города Посуэло-де-Аларкон (провинция Мадрид) в закрытом режиме.

Прокуратура утверждает, что португалец использовал созданную в 2010 году "бизнес-структуру" с целью сокрытия своих реальных доходов, полученных за "имиджевые права". Общая сумма уклонения от уплаты налогов составила 14,7 миллиона евро, в том числе в 2011 году — 1,39 миллиона евро, в 2012 году – 1,66 миллиона, в 2013 – 3,2 миллиона, в 2014 – 8,5 миллиона.

Иск в отношении португальского футболиста отдел по экономическим преступлениям прокуратуры представил в суд 13 июня. Он основан на отчете Государственного налогового агентства, согласно которому Роналду "фальсифицировал" передачу имиджевых прав обществу Tollin Associates LTD, зарегистрированному на Виргинских островах, единственным акционером которого он сам и являлся.

Tollin Associates LTD передало право на распоряжение имиджем футболиста другому обществу — Multisports&Image Management LTD, зарегистрированное в Ирландии, которое занималось вопросами имиджа футболиста только по согласованию с Tollin Associates LTD. В связи с этим, по мнению прокуратуры, передача прав второму обществу "была абсолютно не нужна" и "единственной целью было сокрытие доходов".

Через несколько дней после того, как прокуратура подала иск, ряд португальских спортивных изданий сообщили со ссылкой на свои источники в окружении футболиста, что Роналду покинет "Реал Мадрид" и якобы даже сообщил об этом президенту клуба Флорентино Пересу. "Я уезжаю из Мадрида, я решил. Назад пути нет", — приводило издание A Bola слова футболиста, которые он якобы сказал игрокам португальской сборной на Кубке конфедераций в России.

Окружение Роналду заявило изданию, что футболист не хочет быть "жертвой преследования" и "клоуном в цирке", и что о решении уйти из "Реала" официально он объявит после отпуска. "Он чувствует себя честным человеком, ничего плохого он не сделал и не понимает, что происходит", — приводила британская BBC слова своего источника в окружении нападающего.