В России появился мурал с изображением Роналду

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Мурал с изображением футболиста мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду появился на одном из домов Казани в России.

Соответствующий снимок разместил в микроблоге в Twitter пользователь Александр Литовский.

Накануне прокуратура Испании возбудила дело против Роналду по обвинению в неуплате налогов. Установлено, что в период с 2011 по 2014 год звезда мирового футбола уклонился от уплаты 14,7 миллионов евро. В заявлении прокуратуры утверждается, что Роналду использовал созданную в 2010 году "бизнес-структуру" с целью сокрытия своих реальных доходов.

В 2017 году испанские СМИ сообщали, что Роналду грозит взыскание 8 миллионов евро неуплаченных налогов и 12 месяцев тюрьмы за уклонение от их уплаты, после чего сообщалось, что португалец добровольно заплатил 6 миллионов евро. Кроме того, мадридский клуб выступил с заявлением, в котором сообщил, что "Роналду находится в курсе всех своих налоговых обязательств".

Роналду выступает за "Реал" с 2009 года. В составе мадридской команды он по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, а также клубный чемпионат мира и трижды становился победителем Лиги чемпионов. Контракт четырехкратного обладателя "Золотого мяча" с "Реалом" рассчитан до конца июня 2021 года.

Напомним, что 18 июня сборная Португалии сыграет с мексиканцами в Казани.