наверх
14.06.201713:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    В России появился мурал с изображением Роналду

    (обновлено: )7810
    Снимок с изображением футболиста мадридского "Реала" и сборной Португалии разместил в микроблоге в Twitter пользователь Александр Литовский. Мурал появился в Казани.
    Мурал с изображением Роналду в Казани, Россия
    twitter.com/Litovsky84

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Мурал с изображением футболиста мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду появился на одном из домов Казани в России.

    Соответствующий снимок разместил в микроблоге в Twitter пользователь Александр Литовский.

    Во время матча Латвии и Португалии мальчик выбежал на поле обнять Роналду. Видео
    Канал Sportdude на Youtube
    Во время матча Латвии и Португалии мальчик выбежал на поле обнять Роналду

    Накануне прокуратура Испании возбудила дело против Роналду по обвинению в неуплате налогов. Установлено, что в период с 2011 по 2014 год звезда мирового футбола уклонился от уплаты 14,7 миллионов евро. В заявлении прокуратуры утверждается, что Роналду использовал созданную в 2010 году "бизнес-структуру" с целью сокрытия своих реальных доходов.

    В 2017 году испанские СМИ сообщали, что Роналду грозит взыскание 8 миллионов евро неуплаченных налогов и 12 месяцев тюрьмы за уклонение от их уплаты, после чего сообщалось, что португалец добровольно заплатил 6 миллионов евро. Кроме того, мадридский клуб выступил с заявлением, в котором сообщил, что "Роналду находится в курсе всех своих налоговых обязательств".

    Роналду выступает за "Реал" с 2009 года. В составе мадридской команды он по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, а также клубный чемпионат мира и трижды становился победителем Лиги чемпионов. Контракт четырехкратного обладателя "Золотого мяча" с "Реалом" рассчитан до конца июня 2021 года.

    Напомним, что 18 июня сборная Португалии сыграет с мексиканцами в Казани.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Юрий Шулипа
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Свой-чужой. Культурная война в Украине
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада
    Павел Климкин. Архивное фото
    Европа открывает для украинцев свои границы