Роналду предложили контракт в Китае на €120 млн в год – СМИ

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Нападающему мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду предложили контракт на 120 миллионов евро в год в одном из китайских клубов, сообщает As, не называя имени ФК.

Ранее сообщалось, что английский "Манчестер Юнайтед", французские "ПСЖ" и "Монако" заинтересовались Роналду, предложив фантастическую сумму в 180 миллионов евро. Вместе с тем президент "Реала" Флорентино Перес отказался выставлять Роналду на трансфер и за 200 млн евро.

По предварительной информации, представители китайской стороны на следующей неделе посетят Мадрид для проведения переговоров с президентом "Реала" Флорентино Пересом. Также отмечается, что китайская сторона готова заплатить 200 миллионов евро компенсации, сообщает Р-Спорт.

Отметим, контракт Роналду с "Реалом" рассчитан до конца июня 2021 года, а по данным СМИ, Перес намерен продать португальского нападающего в течение сезона-2018/19.