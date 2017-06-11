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    Криштиану Роналду стал многодетным отцом

    (обновлено: )9310
    Женщина родила близнецов 8 июня на западном побережье США, их назвали Ева и Мэтью. Официального подтверждения данной информации пока нет. Близнецы стали вторым и третьим ребенком Роналду, у которого есть 6-летний сын Криштиану-младший.
    Криштиану Роналду. Архивное фото
    REUTERS Arnd Wiegmann

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Суррогатная мать родила двойню для футболиста "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

    Во время матча Латвии и Португалии мальчик выбежал на поле обнять Роналду. Видео
    Канал Sportdude на Youtube
    Во время матча Латвии и Португалии мальчик выбежал на поле обнять Роналду

    Таким образом спортсмен стал многодетным отцом, сообщает Marca со ссылкой на португальский телеканал SIC.

    Как стало известно, женщина родила близнецов 8 июня на западном побережье США, их назвали Ева и Мэтью. Официального подтверждения данной информации пока нет.

    Близнецы стали вторым и третьим ребенком Роналду, у которого есть 6-летний сын Криштиану-младший. Первенец футболиста также был рожден суррогатной матерью.

    Напомним, ранее португальское издание Caras опубликовало фотографии Роналду с его беременной подругой Джорджиной Родригес. На снимке пара гуляла на французском острове Корсика.

    Также же указывалось, что свадьба известного футболиста и его избранницы запланирована на лето этого года.

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