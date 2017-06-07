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    Спорт

    За трансфер Роналду предлагают рекордную сумму

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    По информации СМИ, за нападающего мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду готовы заплатить рекордную в мировой трансферной политике сумму - 180 млн евро.
    Криштиану Роналду
    @realmadrid

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Нападающим мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду заинтересованы сразу четыре клуба.

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    По информации издания A Bola, английский "Манчестер Юнайтед", французские "ПСЖ" и "Монако" и один из китайских клубов предлагают футболиста фантастическую сумму — 180 миллионов евро.

    Этот трансфер мог бы стать рекордным в истории футбола. Ранее за игрока "Ювентуса" Поля Погба "Манчестер Юнайтед" заплатил 107 миллионов евро.

    Впрочем, президент "Реала" Флорентино Перес отказался выставлять Роналду на трансфер и за 200 млн евро. Контракт Роналду с "Реалом" рассчитан до июня 2021 года.

    Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал первым игроком, который забил гол в трех финалах Лиги чемпионов.

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