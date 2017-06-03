Криштиану Роналду - первый, кто забил гол в трех финалах Лиги чемпионов

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Футболист "Реала" Криштиану Роналду стал первым игроком, который забил гол в трех финалах Лиги чемпионов, передает Р-Спорт.

В Кардиффе проходит финальный матч Лиги чемпионов, где "Реал" играет с туринским "Ювентусом". Роналду забил гол в ворота Джанлуиджи Буффона (20-я минута).

Первые два раза футболист забивал в финалах Лиги чемпионов в 2008 и 2014 годах. Кроме того, "Реал" благодаря голу Роналду первый забил 500 голов в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду назван самым знаменитым спортсменом мира.