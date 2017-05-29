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    Месси сравнялся с Роналду по числу "Золотых бутс"

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    Лионель Мессии в четвертый раз удостоился награды "Золотая бутса", ранее он получал ее в 2010, 2012 и 2013 годах. Аналогичное количество наград и у Криштиану Роналду.
    LLUIS GENE / AFP

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Нападающий сборной Аргентины по футболу и испанской "Барселоны" Лионель Месси в четвертый раз получит "Золотую бутсу" — награду, которая вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона.

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    В сезоне-2016/17 он забил 37 голов в 34 матчах, набрав в зачете "Золотой бутсы" 74 (37х2) очка, так как коэффициент чемпионата Испании равен двум.

    Теперь у Мессии столько же аналогичных наград, как и у португальца Криштиану Роналду из мадридского "Реала".

    Вторым в зачете стал форвард лиссабонского "Спортинга" Бас Дост (34 гола и 68 очков), а третьим — Пьер-Эмерик Обамеянг из дортмундской "Боруссии" (31 гол и 62 очка), сообщает Р-Спорт.

    Ранее он получал "Золотую бутсу" в 2010, 2012 и 2013 годах.

    Смотрите также: Месси против Роналду. "Барселона" vs "Реал". Обзор матча

    На минувшей неделе Верховный суд Испании утвердил обвинительный приговор Месси в виде 21 месяца тюрьмы. Футболист и его отец предстали перед судом в июне 2016 года по обвинению в сокрытии налогов на сумму €4,1 млн в 2007, 2008 и 2009 годах. Речь идет о деньгах, которые аргентинский футболист получал за использование своего имиджа. Этот приговор не предполагает нахождения в тюрьме, поскольку любое наказание менее двух лет в Испании является испытательным сроком.

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