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    Месси отклонил предложение "Барселоны" о продлении контракта – СМИ

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    Нападающий Лионель Месси, контракт которого с "Барселоной" истекает 30 июня 2018 года, не устроило предложение каталонцев с зарплатой в 30–35 миллионов евро.
    Лионель Месси празднует забитый гол. Архивное фото
    REUTERS Gustau Nacarino

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Нападающий Лионель Месси отклонил первое предложение "Барселоны" о новом контракте, сообщает As.

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    Mehr News Agency
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    Месси, контракт которого с "Барселоной" истекает 30 июня 2018 года, не устроило предложение каталонцев с зарплатой в 30–35 миллионов евро. "Барселона" продолжает работу по вопросу нового контракта с аргентинцем, переговоры пока не закончены. Как утверждает издание, Месси рассчитывает подписать контракт на более длительный срок, чем до 2022 года.

    Месси в нынешнем сезоне в 28 матчах в различных турнирах забил 49 голов.

    Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о снятии с аргентинского нападающего Лионеля Месси четырехматчевой дисквалификации на международные игры.

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