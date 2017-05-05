Месси отклонил предложение "Барселоны" о продлении контракта – СМИ

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Нападающий Лионель Месси отклонил первое предложение "Барселоны" о новом контракте, сообщает As.

Месси, контракт которого с "Барселоной" истекает 30 июня 2018 года, не устроило предложение каталонцев с зарплатой в 30–35 миллионов евро. "Барселона" продолжает работу по вопросу нового контракта с аргентинцем, переговоры пока не закончены. Как утверждает издание, Месси рассчитывает подписать контракт на более длительный срок, чем до 2022 года.

Месси в нынешнем сезоне в 28 матчах в различных турнирах забил 49 голов.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о снятии с аргентинского нападающего Лионеля Месси четырехматчевой дисквалификации на международные игры.