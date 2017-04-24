Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Реалом" в чемпионате Испании

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. "Барселона" обыграла мадридский "Реал" в выездном матче 33-го тура чемпионата Испании.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Мадриде, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На голы Каземиро (28-я минута) и Хамеса Родригеса (85) "сине-гранатовые" ответили дублем Лионеля Месси (33, 90) и точным ударом Ивана Ракитича (73).

Команда Зинедина Зидана с 77-й минуты играла в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Серхио Рамос.

"Барселона" набрала 75 очков и догнала возглавляющий турнирную таблицу Примеры "Реал", у которого есть матч в запасе.

В следующем туре 26 апреля "Барселона" примет "Осасуну", а "Реал" в этот же день сыграет в гостях с "Депортиво" из Ла-Коруньи.

Ранее сообщалось, что итальянский "Ювентус" разгромил испанскую "Барселону" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, у которых дублем отметился Пауло Дибала (7-я и 22-я минуты), еще один гол забил Джорджо Кьеллини (55-я).