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    Спорт

    Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Реалом" в чемпионате Испании

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    Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Мадриде, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На голы Каземиро (28-я минута) и Хамеса Родригеса (85) "сине-гранатовые" ответили дублем Лионеля Месси (33, 90) и точным ударом Ивана Ракитича (73).
    Матч Барселоны и реала в чемпионате Испании
    @realmadrid

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. "Барселона" обыграла мадридский "Реал" в выездном матче 33-го тура чемпионата Испании.

    Уникальные кадры игры юного Месси. Видео
    Канал FC Barcelona на Youtube
    Уникальные кадры игры юного Месси

    Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Мадриде, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На голы Каземиро (28-я минута) и Хамеса Родригеса (85) "сине-гранатовые" ответили дублем Лионеля Месси (33, 90) и точным ударом Ивана Ракитича (73).

    Команда Зинедина Зидана с 77-й минуты играла в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Серхио Рамос.

    "Барселона" набрала 75 очков и догнала возглавляющий турнирную таблицу Примеры "Реал", у которого есть матч в запасе.

    В следующем туре 26 апреля "Барселона" примет "Осасуну", а "Реал" в этот же день сыграет в гостях с "Депортиво" из Ла-Коруньи.

    Ранее сообщалось, что итальянский "Ювентус" разгромил испанскую "Барселону" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, у которых дублем отметился Пауло Дибала (7-я и 22-я минуты), еще один гол забил Джорджо Кьеллини (55-я).

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