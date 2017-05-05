С Месси снята дисквалификация в сборной

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о снятии с аргентинского нападающего Лионеля Месси четырехматчевой дисквалификации на международные игры, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Дисциплинарный комитет ФИФА в конце марта наложил на Месси четырехматчевую дисквалификацию в сборной за оскорбление помощника судьи во встрече отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Чили. Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подала апелляцию на это решение в надежде сократить срок отстранения игрока. В середине апреля сообщалось, что Месси вызвали 4 мая в Цюрих для дачи объяснений, но он отказался от поездки, сообщает Р-Спорт.

Как сообщается, апелляционный комитет ФИФА удовлетворил апелляцию AFA и отменил ранее наложенные на Месси санкции в виде дисквалификации и штрафа в 10 тысяч франков.