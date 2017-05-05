наверх
05.05.201717:50
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Спорт

    С Месси снята дисквалификация в сборной

    (обновлено: )14
    Сообщается, что апелляционный комитет ФИФА удовлетворил апелляцию AFA, аргентинскому нападающему Месси отменены санкции в виде дисквалификации и штрафа в 10 тысяч франков.
    Лионель Месси. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о снятии с аргентинского нападающего Лионеля Месси четырехматчевой дисквалификации на международные игры, сообщается на официальном сайте ФИФА.

    Иранец Риза Перестес - двойник Лионела Месси
    Mehr News Agency
    В Иране нашли двойника футболиста Месси

    Дисциплинарный комитет ФИФА в конце марта наложил на Месси четырехматчевую дисквалификацию в сборной за оскорбление помощника судьи во встрече отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Чили. Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подала апелляцию на это решение в надежде сократить срок отстранения игрока. В середине апреля сообщалось, что Месси вызвали 4 мая в Цюрих для дачи объяснений, но он отказался от поездки, сообщает Р-Спорт.

    Как сообщается, апелляционный комитет ФИФА удовлетворил апелляцию AFA и отменил ранее наложенные на Месси санкции в виде дисквалификации и штрафа в 10 тысяч франков.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Празднование Дня Победы в Одессе: георгиевские ленты, вышиванки и Лорткипанидзе
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Евровидение-2017. Открытие фан-зоны в центре Киева
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Актриса Екатерина Варнава
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка