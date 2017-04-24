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    Месси против Роналду. "Барселона" vs "Реал". Обзор матча

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    В воскресенье в Мадриде "Барселона" одержала волевую победу над "Реалом" со счетом 3:2. На голы Каземиро (28-я минута) и Хамеса Родригеса (85) "сине-гранатовые" ответили дублем Лионеля Месси (33, 90) и точным ударом Ивана Ракитича (73).
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    Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси в игре 33-го тура чемпионата Испании по футболу с мадридским "Реалом" забил свой 500-й мяч в официальных матчах за каталонскую команду.

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    Месси в этой игре сделал дубль, принеся своей команде победу на второй компенсированной минуте матча – именно этот мяч стал 500-м для форварда в футболке "сине-гранатовых".

    Месси находится в системе "Барселоны" с 13 лет. Аргентинец дебютировал за каталонцев в октябре 2004 года, а первый мяч забил в мае 2005-го, став самым молодым автором гола в истории клуба.

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