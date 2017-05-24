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    Верховный суд Испании утвердил приговор Месси

    (обновлено: )16410
    Футболист и его отец предстали перед судом в июне 2016 года по обвинению в сокрытии налогов на сумму €4,1 млн в 2007, 2008 и 2009 годах. Речь идет о деньгах, которые аргентинский футболист получал за использование своего имиджа.
    Аргентинский футболист Барселоны Лионель Месси вместе со своим отцом Хорхе Месси приговорен судом в Испании к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов.
    REUTERS Alberto Estevez

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Верховный суд Испании утвердил обвинительный приговор нападающему "Барселоны" Лионелю Месси в виде 21 месяца тюрьмы. Об этом сообщил Twitter Football Espana.

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    Футболист и его отец предстали перед судом в июне 2016 года по обвинению в сокрытии налогов на сумму €4,1 млн в 2007, 2008 и 2009 годах. Речь идет о деньгах, которые аргентинский футболист получал за использование своего имиджа.

    Этот приговор не предполагает нахождения в тюрьме, поскольку любое наказание менее двух лет в Испании является испытательным сроком.

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