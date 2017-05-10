Иранский двойник Месси выдает себя за звезду "Барселоны"

Двойник нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси задержан в Иране за нарушение общественного порядка, сообщает Telegraph.

Мужчина по имени Реза Парастеш, который имеет довольно сильное внешнее сходство с Месси, был задержан полицией в городе Хамадан после того, как множество людей пыталось сфотографироваться с двойником знаменитого аргентинца. Также стражи порядка конфисковали машину 25-летнего Парастеша.

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Популярность Парастеша начала расти несколько месяцев назад после того, как иранец сделал фото в футболке "Барселоны" и отправил на спортивный сайт. После этого иранец не имеет недостатка в интервью и даже заключил контракты с модельными агентствами. Одно из СМИ использовало однажды по ошибке фото Парастеша в соцсети, иллюстрируя заметку о реальном Месси.