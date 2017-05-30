КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду назван самым знаменитым спортсменом мира, сообщает Р-Спорт со ссылкой на ESPN.

При анализе учитывались доход спортсменов от рекламы, число подписчиков в Facebook, Twitter и Instagram, а также количество запросов в поисковых системах.

Кроме Роналду в первую тройку вошли форвард клуба НБА "Кливленд Кавальерс" Леброн Джеймс и нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси.

Всего в список 100 самых знаменитых спортсменов вошли восемь женщин.

Первая двадцатка самых знаменитых спортсменов по версии ESPN выглядит так:

1. Криштиану Роналду (футбол),

2. Леброн Джеймс (баскетбол),

3. Лионель Месси (футбол),

4. Роджер Федерер (теннис),

5. Фил Микельсон (гольф),

6. Неймар (футбол),

7. Усэйн Болт (легкая атлетика),

8. Кевин Дюрэнт (баскетбол),

9. Рафаэль Надаль (теннис),

10. Тайгер Вудс (гольф),

11. Стефен Карри (баскетбол),

12. Новак Джокович (теннис),

13. Вират Кохли (крикет),

14. Рори Макилрой (гольф),

15. Махендра Сингх Дхони (крикет),

16. Ронда Роузи (ММА),

17. Джордан Спайет (гольф),

18. Кака (футбол),

19. Серена Уильямс (теннис),

20. Кэй Нисикори (теннис).

Как сообщалось ранее, нападающий сборной Аргентины по футболу и испанской "Барселоны" Лионель Месси в четвертый раз получит "Золотую бутсу" — награду, которая вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона.