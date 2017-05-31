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    Спорт

    Новый шедевр: автор скандального бюста Роналду создал скульптуру Бэйла

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    Согласно данным, бюст был приурочен к будущему финалу Лиги чемпионов между "Мадридом" и "Ювентусом", который пройдет на родине Гарета – в столице Уэльса Кардиффе.
    Бюст Гарета Бэйла, созданный португальским скульптором Эмануэлем Сантосом
    @cwjreynolds

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Португальский скульптор Эмануэль Сантос представил общественности свою новую работу. Художник создал бюст партнера Криштиану Роналду по мадридскому "Реалу" Гарета Бэйла.

    @paddypower
    Бюст Гарета Бэйла, созданный португальским скульптором Эмануэлем Сантосом

    Как отмечается, бюст был приурочен к будущему финалу Лиги чемпионов между "Мадридом" и "Ювентусом", который пройдет на родине Гарета – в столице Уэльса Кардиффе.

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    "Я стал достаточно знаменит после моей скульптуры Роналду. Люди говорили мне, насколько сильно она их рассмешила, потому, для меня честь воплотить в жизнь облик еще одного футболиста", — сказал Сантос.

    В сети уже начали появляться фотожабы на новое творение португальца.

    "Фотожаба" на бюсты португальского скульптора Эмануэля Сантоса

    Напомним, бюст Криштиану Роналду, изготовленный Сантосом, прославил его на весь мир. Португальский нападающий, воплощенный в работе скульптора, оказался "слегка" не похож на себя, и при этом имел весьма необычное выражение лица, которое вызвало смех у всей футбольной общественности.

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