Представители Роналду отвергли обвинения в махинациях с налогами

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Официальные представители форварда мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду категорически отвергли обвинения в неуплате им налогов, сообщает агентство Рейтер.

"Никакой схемы уклонения от уплаты налогов нет. Никогда не было ни укрытия от налогов, ни даже намерений скрывать что-либо", — следует из заявления агентства Gestifute, которое представляет интересы игрока.

Напомним, прокуратура Испании возбудила дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. В заявлении прокуратуры утверждается, что португалец использовал созданную в 2010 году "бизнес-структуру" с целью сокрытия своих реальных доходов.

В прошлом году форвард "Барселоны" Лионель Месси и его отец Хорхе Месси были приговорены судом в Барселоне к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. Суд оштрафовал футболиста "Барселоны" на 2 миллиона евро, а его отца — на 1,5 миллиона.