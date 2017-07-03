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    Роналду пообещал президенту "Реала", что не покинет клуб - СМИ

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    Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду опроверг информацию о том, что он намерен покинуть футбольный клуб.
    Криштиану Роналду
    @realmadrid

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду пообещал президенту футбольного клуба Флорентину Пересу, что никуда не перейдет в летнее трансферное окно, сообщает A Bola со ссылкой на El Confidencial.

    Ранее СМИ сообщали, что Роналду решил покинуть "Реал" после того, как прокуратура Испании возбудила дело в его отношении по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. По информации источника, футболист на встрече с Пересом заявил, что "всего лишь сказал друзьям за ужином, что расстроен и устал от того, что в Испании и Англии к нему относятся как к преступнику в связи с обвинениями в неуплате налогов, но при этом никогда не говорил, что хочет покинуть "Реал".

    Роналду 31 июля должен предстать перед судом для дачи показаний, сообщает Р-Спорт.

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