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    Роналду заявил партнерам по сборной, что покинет "Реал" и "пути назад нет"

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    По словам нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, он "решил покинуть Мадрид, пути назад нет". Национальная команда Португалии с Роналду в составе сейчас находится в Казани, где готовится к старту в Кубке конфедераций.
    Криштиану Роналду
    @realmadrid

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил партнерам по национальной команде, что он решил покинуть мадридский "Реал" и "пути назад нет", сообщает Marca.

    Во время матча Латвии и Португалии мальчик выбежал на поле обнять Роналду. Видео
    Канал Sportdude на Youtube
    Во время матча Латвии и Португалии мальчик выбежал на поле обнять Роналду

    Ранее в СМИ появилась информация, что Роналду решил покинуть "Реал" после того, как прокуратура Испании возбудила дело в его отношении по обвинению в неуплате налогов. Сообщалось, что мадридский клуб готов продать португальского форварда за 400 миллионов евро.

    "Я решил покинуть Мадрид, пути назад нет", — заявил Роналду партнерам по сборной Португалии.

    Национальная команда Португалии с Роналду в составе сейчас находится в Казани, где готовится к старту в Кубке конфедераций.

    Роналду в прошедшем сезоне забил 42 мяча в 46 матчах за "Реал" и помог клубу победить в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

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