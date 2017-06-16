Роналду заявил партнерам по сборной, что покинет "Реал" и "пути назад нет"

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил партнерам по национальной команде, что он решил покинуть мадридский "Реал" и "пути назад нет", сообщает Marca.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роналду решил покинуть "Реал" после того, как прокуратура Испании возбудила дело в его отношении по обвинению в неуплате налогов. Сообщалось, что мадридский клуб готов продать португальского форварда за 400 миллионов евро.

"Я решил покинуть Мадрид, пути назад нет", — заявил Роналду партнерам по сборной Португалии.

Национальная команда Португалии с Роналду в составе сейчас находится в Казани, где готовится к старту в Кубке конфедераций.

Роналду в прошедшем сезоне забил 42 мяча в 46 матчах за "Реал" и помог клубу победить в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.