наверх
16.06.201713:29
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Роналду решил уйти из "Реала" - СМИ

    (обновлено: )170
    На такой шаг португальца толкнуло судебное дело, которое инициировала испанская прокуратура. Футболиста обвинили в неуплате налогов на сумму 14,7 млн евро. Из-за этого Роналду решил покинуть Испанию и продолжить карьеру в другой стране.
    Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Португальский форвард Криштиану Роналду намерен покинуть мадридский "Реал" из-за дела о неуплате налогов. Об этом сообщает A Bola со ссылкой на собственные источники.

    Официально о своем решении португалец планирует объявить в начале июля, после выступления за сборную Португалии на Кубке конфедераций в России.

    Источник издания утверждает, что на такой шаг португальца толкнуло судебное дело, которое инициировала испанская прокуратура. Футболиста обвинили в неуплате налогов на сумму 14,7 млн евро. Из-за этого Роналду решил покинуть Испанию и продолжить карьеру в другой стране.

    Якобы Роналду принял "бесповоротное" и окончательное решение.

    В футбольном клубе "Реал Мадрид" заявили, что полностью поддерживают игрока и "абсолютно убеждены в его невиновности".

    Напомним, прокуратура Испании возбудила дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. В заявлении прокуратуры утверждается, что португалец использовал созданную в 2010 году "бизнес-структуру" с целью сокрытия своих реальных доходов.

    В прошлом году форвард "Барселоны" Лионель Месси и его отец Хорхе Месси были приговорены судом в Барселоне к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. Суд оштрафовал футболиста "Барселоны" на 2 миллиона евро, а его отца — на 1,5 миллиона.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко отметил государственными наградами 274 военнослужащих по случаю Дня Вооруженных сил.
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Пункт пропуска через украинско-польскую границу "Рава-Русская" в первые часы после вступления в силу безвизового режима
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Митинг против коррупции в "Укрзализныця" возле ГПУ в Киеве
    Самоубийство организатора нападения на Татьяну Черновол