Роналду решил уйти из "Реала" - СМИ

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Португальский форвард Криштиану Роналду намерен покинуть мадридский "Реал" из-за дела о неуплате налогов. Об этом сообщает A Bola со ссылкой на собственные источники.

Официально о своем решении португалец планирует объявить в начале июля, после выступления за сборную Португалии на Кубке конфедераций в России.

Источник издания утверждает, что на такой шаг португальца толкнуло судебное дело, которое инициировала испанская прокуратура. Футболиста обвинили в неуплате налогов на сумму 14,7 млн евро. Из-за этого Роналду решил покинуть Испанию и продолжить карьеру в другой стране.

Якобы Роналду принял "бесповоротное" и окончательное решение.

В футбольном клубе "Реал Мадрид" заявили, что полностью поддерживают игрока и "абсолютно убеждены в его невиновности".

Напомним, прокуратура Испании возбудила дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. В заявлении прокуратуры утверждается, что португалец использовал созданную в 2010 году "бизнес-структуру" с целью сокрытия своих реальных доходов.

В прошлом году форвард "Барселоны" Лионель Месси и его отец Хорхе Месси были приговорены судом в Барселоне к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. Суд оштрафовал футболиста "Барселоны" на 2 миллиона евро, а его отца — на 1,5 миллиона.