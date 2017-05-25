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    Роналду грозит взыскание €8 млн и год тюрьмы - СМИ

    (обновлено: )16420
    Решить вопрос предстоит прокуратуре Мадрида по экономическим преступлениям, куда передали материалы по итогам расследования налоговых органов.
    Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Футболисту "Реала" Криштиану Роналду грозит взыскание 8 миллионов евро неуплаченных налогов и 12 месяцев тюрьмы за уклонение от их уплаты, сообщает Р-Спорт со ссылкой на elespanol.com.

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    Налоговые органы завершили проверку в отношении Роналду. Они считают доказанным, что Роналду между 2011 и 2013 годами не уплатил в казну 8 миллионов евро с доходов по имиджевым правам.

    Пока среди налоговых инспекторов есть расхождения в вопросе, привлекать ли игрока к уголовной ответственности или же решать вопрос в административном порядке. Решить это предстоит прокуратуре Мадрида по экономическим преступлениям, куда передали материалы по итогам расследования налоговых органов.

    Верховный суд Испании утвердил обвинительный приговор нападающему "Барселоны" Лионелю Месси в виде 21 месяца тюрьмы. Этот приговор не предполагает нахождения в тюрьме, поскольку любое наказание менее двух лет в Испании является испытательным сроком.

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