Роналду уйдет из "Реала" только за 1 млрд евро - Перес

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду уйдет из мадридского "Реала", если за него заплатят 1 миллиард евро. Об этом заявил президент испанского футбольного клуба Флорентино Перес.

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"Сумма отступных в его контракте один миллиард евро. Так что, если другие клубы не готовы заплатить такую сумму, он не уйдет", — сказал Перес в эфире испанского радио Onda Cero, информирует Р-Спорт.

Ранее сообщалось, что Роналду решил покинуть "Реал", так как прокуратура Испании возбудила дело в его отношении по обвинению в неуплате налогов.

В числе претендентов на Роналду назывались "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен" и "Челси".