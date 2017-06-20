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    Роналду уйдет из "Реала" только за 1 млрд евро - Перес

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    Президент испанского футбольного клуба Флорентино Перес заявил, что сумма отступных в контракте Роналду один миллиард евро: "Так что, если другие клубы не готовы заплатить такую сумму, он не уйдет".
    Криштиану Роналду
    Associated Press Paul White

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду уйдет из мадридского "Реала", если за него заплатят 1 миллиард евро. Об этом заявил президент испанского футбольного клуба Флорентино Перес.

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    "Сумма отступных в его контракте один миллиард евро. Так что, если другие клубы не готовы заплатить такую сумму, он не уйдет", — сказал Перес в эфире испанского радио Onda Cero, информирует Р-Спорт.

    Ранее сообщалось, что Роналду решил покинуть "Реал", так как прокуратура Испании возбудила дело в его отношении по обвинению в неуплате налогов.

    В числе претендентов на Роналду назывались "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен" и "Челси".

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