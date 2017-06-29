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    Спорт

    Стало известно, почему Роналду пропустит матч за Кубок конфедераций

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    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил, что пропустит важный поединок для того, чтобы увидеть своих детей, рожденных 8 июня от суррогатной матери.
    Криштиану Роналду
    @realmadrid

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не сыграет в матче за 3-е место Кубка конфедераций по футболу, поскольку хочет увидеться со своими новорожденными детьми, об этом нападающий написал на своей странице в Facebook, сообщает Р-Спорт.

    Во время матча Латвии и Португалии мальчик выбежал на поле обнять Роналду. Видео
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    Во время матча Латвии и Португалии мальчик выбежал на поле обнять Роналду

    Ранее СМИ сообщали, что суррогатная мать родила для Роналду двойню 8 июня. Дети были рождены на западном побережье США, их назвали Ева и Мэтью.

    В среду португальцы в полуфинале Кубка конфедераций в Казани в серии послематчевых пенальти уступили команде Чили. Роналду на турнире забил два гола и трижды признавался лучшим игроком матча.

    "Я был на службе своей национальной сборной, как всегда, душой и телом, хотя у меня родились двое детей. К сожалению, мы не смогли достичь главной спортивной цели, которой мы хотели, но я уверен, что мы будем продолжать дарить радость португальцам. Президент Португальской федерации футбола и тренер пошли мне навстречу, и я этого не забуду. Я очень рад, что наконец увижусь со своими детьми в первый раз", – написал Роналду.

    Матч за 3-е место Кубка конфедераций пройдет 2 июля в Москве. Португальцы сыграют в нем с проигравшими полуфинала между командами Германии и Мексики.

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