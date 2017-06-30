Роналду показал своих двойняшек

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду показал миру своих двойняшек.

Титулованный футболист стал отцом – мальчика Маттео и девочки Евы. Детей родила суррогатная мать в США.

Он впервые увидел младенцев и сделал фото с ними. "Очень счастлив, что могу подержать новые две любви моей жизни", — подписал Роналду свой пост в Facebook.

Facebook Cristiano Ronaldo Криштиану Роналду со своими двойняшками

Ранее сообщалось, что ради встречи с малышами Роналду покинул лагерь сборной Португалии, которая выступает на Кубке конфедераций и примет участие в матче за 3-е место.

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Отметим, что Роналду уже воспитывает сына Криштиану-младшего.