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    Спорт

    Роналду показал своих двойняшек

    (обновлено: )54
    Ради встречи с малышами Криштиану Роналду покинул лагерь сборной Португалии, которая выступает на Кубке конфедераций и примет участие в матче за 3-е место.
    Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду показал миру своих двойняшек.

    Титулованный футболист стал отцом – мальчика Маттео и девочки Евы. Детей родила суррогатная мать в США.

    Он впервые увидел младенцев и сделал фото с ними. "Очень счастлив, что могу подержать новые две любви моей жизни", — подписал Роналду свой пост в Facebook.

    Facebook Cristiano Ronaldo
    Криштиану Роналду со своими двойняшками

    Ранее сообщалось, что ради встречи с малышами Роналду покинул лагерь сборной Португалии, которая выступает на Кубке конфедераций и примет участие в матче за 3-е место.

    Смотрите также: Во время матча Латвии и Португалии мальчик выбежал на поле обнять Роналду

    Отметим, что Роналду уже воспитывает сына Криштиану-младшего. 

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