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    Политика

    Посольство США усомнилось в добропорядочности кандидатов в судьи ВСУ

    (обновлено: )115990
    В микроблоге посольства США в Twitter сообщается, что добропорядочность многих из кандидатов в состав Верховного суда вызывает сомнения. В диппредставительстве считают необходимым рассмотреть каждую кандидатуру отдельно.
    Верховный суд Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Высший совет правосудия Украины должен рассмотреть кандидатов на должности судей Верховного суда Украины, считают в посольстве США.

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    "Ряд сильных кандидатов попали в состав Верховного суда, но все же добропорядочность многих из них вызывает сомнения. Высший совет правосудия должен отдельно рассмотреть каждую кандидатуру", — сказано в микроблоге посольства в Twitter.

    Посольство США в Украине/Twitter, 31 июля 2017

    Ранее Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала список победителей конкурса на должность судей нового Верховного суда и направит в Высший совет правосудия рекомендации по 120 кандидатам о назначении их судьями соответствующих кассационных судов в составе ВСУ. В свою очередь Центр противодействия коррупции сообщил, что 80% судей на должности судей нового ВСУ — действующие судьи или находятся в отставке, а каждый четвертый из них получил негативное заключение Общественного совета добропорядочности.

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