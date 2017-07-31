Суд Германии снял запрет на доступ "Газпрома" к газопроводу в обход Украины

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Суд Германии не нашел причин для сохранения ограничений российскому монополисту Газпрому для газопровода Opal. Как отмечается, суд Дюссельдорфа постановил, что причин для ограничения доступа "Газпрома" к немецкому газопроводу Opal нет, отвергнув иск польских компаний, пишет "Новое время".

Таким образом, решение ЕК о снятие запрета на доступ Газпрома к мощностям Opal снова вступило в силу и будет действовать до более подробного решения.

Суд также сообщил, что истцам не удалось доказать необратимый ущерб, который якобы возникал от доступа "Газпрома" к мощностям Opal.

Газопровод Opal мощностью 36 млрд кубометров соединяет морской газопровод Северный поток с Германией и Чехией. Газопровод дает выход на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины.

Напомним, готовность железнодорожной линии Журавка — Миллерово в обход территории Украины составляет около 60%, заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.