В соцсетях обходите сомнительные места - эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В первом полугодии 2017-го года Служба безопасности Украины открыла 34 уголовных производства в отношении владельцев и администраторов сообществ в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

В пресс-центр СБУ отмечают, что фигуранты дел распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти, проведению массовых беспорядков и прочее.

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В суде признали вину 27 граждан, которые в соцсетях призывали к свержению власти. В семи случаях подозреваемые были оправданы.

Правила безопасности в соцсетях разъяснил в эфире радиостанции Голос Столицы директор Ассоциации информационных технологий Украины Виктор Валеев.

Голос Столицы Эксперт в сфере ІТ-технологий Виктор Валеев. Архивное фото

Безопасно ли пользоваться соцсетями?

— Все зависит от пользователя, и того, насколько он ознакомлен с некоторыми базовыми правилами безопасности, которые позволяют избежать большинства инцидентов. И если мы говорим о каких-то серьезных атаках, то там требуется более серьезный уровень подготовки. Для того, чтобы можно было противостоять. А так, в принципе, большинство компаний, которые занимаются подобного характера бизнесом, они, безусловно, стараются, чтобы их пользователи были защищены максимально.

А какие правила безопасности?

— Базовые правила достаточно просты. Нужно реагировать с подозрением на всю непонятную активность и понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Начиная от того, что все разного характера розыгрыши, внезапно нашедшиеся непонятные бонусы, или замечательные красивые девушки, которые хотят познакомиться или хотят добавиться, скорее всего, за этим всем будет стоять определенное мошенничество. Нет, не всегда, но скорее всего, то есть уже нужно насторожиться.

И конечно, базовые правила конфиденциальности. То есть нужно максимально отслеживать, есть инструменты, которые позволяют это делать. Авторизация, учет того, с какого устройства и когда делался вход в ту или иную социальную сеть, то есть это все в настройках есть, надо просто найти это, настроить, и конечно, безопасное обращение с паролями. То есть это базовые вещи, можно посмотреть, каким должен быть пароль, много рекомендаций есть в сети о том, что пароль должен быть с одной стороны легко запоминающимся, с другой стороны точно надежным, чтобы его нельзя было подобрать методом социальной инженерии.

А есть еще какие-то признаки, чтобы понять, что работают мошенники?

— Все вещи, которые касаются вашей конфиденциальности в сети. То есть начиная от паролей, заканчивая местом жительства. Это одна группа признаков. Вторая, это, безусловно, когда что-то получается на шару. То есть какая-то дармовая вещь, дармовое предложение. Априори это четкие признаки, которые должны заставить человека сразу — хоп! — насторожиться.

Администраторы групп в соцсетях как-то борются со злоумышленниками?

— Зависит от групп. Администраторы тоже люди и могут преследовать совершенно разные цели. Если какого-либо характера группа достаточно серьезная, она организована для продвижения, для бизнеса, для общения по интересам, то, безусловно, в интересах администраторов группы контролировать этот процесс. Это как зеркало в жизни. Не надо ходить в сомнительные места. Точно также и здесь — если вам что-то кажется сомнительным, группа, скорее всего, не создана для каких-то практических вещей и выполняет понятные функции, то здесь могут быть проблемы.

Ранее госсекретарь Министерства информационной политики Артем Биденко в эфире "ГС" сообщил, как в министерстве намерены популяризировать Украину за рубежом.

Напомним, коммерческий директор международной рекламной сети Аdwisе Кирилл Сигида заявил в эфире "ГС", что в ситуации с запретом соцсетей РФ власти действуют методами тех, кого осуждают.