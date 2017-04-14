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    Минобороны РФ: готовность железной дороги в обход Украины составляет 60%

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    По словам заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, на сегодняшний день собрано и уложено более 81 км рельсошпальной решетки, за первый квартал текущего года выполнено около 770 тысяч кубометров земляных работ.
    Строительство железной дороги в обход Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 апр – РИА Новости Украина. Готовность железнодорожной линии Журавка — Миллерово в обход территории Украины составляет около 60%, заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

    Строительство автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив

    В феврале РЖД сообщали, что готовность железной дороги Журавка — Миллерово составляет порядка 50%, а движение поездов планируется открыть осенью.

    "В настоящее время готовность железнодорожной ветки на участке Журавка — Миллерово составляет около 60%", — сказал журналистам Булгаков при посещении 50-й отдельной железнодорожной бригады Восточного военного округа.

    По его словам, на сегодняшний день подразделениями железнодорожных войск собрано и уложено более 81 км рельсошпальной решетки, за первый квартал текущего года выполнено около 770 тысяч кубометров земляных работ.

    "С учетом высоких темпов работы железнодорожных войск России могу сказать, что задача государственной важности по строительству железной дороги в обход Украины, поставленная президентом страны, будет выполнена качественно и в установленный срок", — заверил замминистра обороны.

    Двухпутную электрифицированную железную линию начали строить на участке Журавка — Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Новая линия позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок.

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