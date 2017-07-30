В Одесской области за ложное сообщение о теракте задержана женщина

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. В Белгород-Днестровском районе Одесской области задержана женщина, сделавшая ложное сообщение о якобы планируемом теракте, сообщила пресс-центр Службы безопасности Украины в регионе.

Как уточняется, местная 50-летняя жительница сообщила о террористической акции, которая якобы планируется в селе Шабо Белгород-Днестровского района.

В отношении задержанной открыто уголовное производство по ч.2 ст.259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями, совершенное повторно или приведшее к тяжким последствиям) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.

В спецслужбе отметили, что ложное сообщение о минировании любых объектов собственности карается лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторный такой звонок злоумышленник может быть осужден на срок от четырех до восьми лет.

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Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила, что правоохранители задержали в Донбассе психолога самопровозглашенной ДНР.