В трех метрах от РФ. Пограничники со стрельбой задержали 13 украинцев

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Украинские пограничники задержали 13 граждан страны, которые пытались незаконно пересечь границу с Россией, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины.

"В рамках проведения совместной пограничной операции "Граница-2017" на направлении населенных пунктов Охримовка (Украина) — Красное (РФ) с помощью тепловизора были обнаружены два движущихся к границе неизвестных транспортных средства. В трех метрах от госграницы правоохранители задержали автомобиль "УАЗ", в котором находились 12 граждан", — говорится в сообщении.

dpsu.gov.ua Задержание украинцев в Харьковской области, пытавшихся незаконно пересечь границу с РФ

По данным ведомства, водитель второго автомобиля попытался скрыться, но после нескольких предупредительных выстрелов из устройства для отстрела резиновыми пулями в 30 метрах от госграницы был остановлен и задержан.

"Все люди являются гражданами Украины — жителями Харьковской области Волчанского района. Сейчас украинцы задержаны в административном порядке для составления документов о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины", — добавили в ведомстве.

Ранее в Сумской области, граничащей с РФ, пограничники задержали трех россиян за незаконное пересечение границы вне установленных пунктов пропуска.