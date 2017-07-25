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    Общество

    Пограничников заподозрили в хищениях при строительстве скандальной "Стены"

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    По данным источника, Национальное антикоррупционное бюро подготовило ряд подозрений руководителям управлений Государственной пограничной службы в связи с причастностью к хищению бюджетных средств.
    Архивное фото/ civilforum.com.ua

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявит обвинения нескольким руководителям Государственной пограничной службы из-за хищений средств при реализации проекта "Стена" на границе с РФ, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в ведомстве.

    Архивное фото /twitter.com/Yatsenyuk_AP
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    "Национальное антикоррупционное бюро подготовило ряд подозрений руководителям управлений Государственной пограничной службы в связи с причастностью к хищению бюджетных средств, выделенных на проект инженерно-технического обустройства государственной границы с Россией (проект "Стена")", — говорится в сообщении.

    Ранее Генпрокуратура Украины заявила, что правоохранители расследуют факт присвоения бюджетных средств в размере более 3,8 миллиона долларов при реализации проекта.

    В 2015 году украинское правительство утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Позднее проект переименовали в "Европейский вал". Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 160 миллионов долларов по текущему курсу). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано больше чем вдвое.

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