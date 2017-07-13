ГПУ расследует присвоение 100 млн грн при строительстве "Стены"

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КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины расследует присвоение бюджетных средств в сумме более 100 миллионов гривен при строительстве проекта "Стена" на границе с Россией, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Как отмечается, правоохранители выявили схему растраты бюджетных средств с последующим их присвоением при проведении закупок в интересах пограничной службы.

"Так, в течение 2016-2017 годов в результате вышеуказанной противоправной деятельности должностных лиц Государственной пограничной службой Украины и субъектов хозяйственной деятельности частного сектора экономики при выполнении работ по инженерно-техническому обустройству украино-российской государственной границы и территорий, прилегающих к районам проведения АТО и Крыма (проект "Стена"), путем приобретения в пользу государственного органа товаров, работ и услуг, осуществлено растрату и присвоение бюджетных средств в сумме более 100 миллионов гривен", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время проводятся следственные действия, изъяты доказательства, подтверждающие причастность должностных лиц погранслужбы к незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что депутаты предлагают дополнительно выделить на развитие проекта "Стена" 300 миллионов гривен.