наверх
13.07.201722:29
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    ГПУ расследует присвоение 100 млн грн при строительстве "Стены"

    2
    Правоохранители выявили схему растраты бюджетных средств с последующим их присвоением при проведении закупок в интересах пограничной службы.
    Архивное фото/ facebook.com/romabra

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины расследует присвоение бюджетных средств в сумме более 100 миллионов гривен при строительстве проекта "Стена" на границе с Россией, сообщила пресс-служба прокуратуры.

    Архивное фото /twitter.com/Yatsenyuk_AP
    Ненасытная "Стена". Нардепы просят выделить еще 300 млн

    Как отмечается, правоохранители выявили схему растраты бюджетных средств с последующим их присвоением при проведении закупок в интересах пограничной службы.

    "Так, в течение 2016-2017 годов в результате вышеуказанной противоправной деятельности должностных лиц Государственной пограничной службой Украины и субъектов хозяйственной деятельности частного сектора экономики при выполнении работ по инженерно-техническому обустройству украино-российской государственной границы и территорий, прилегающих к районам проведения АТО и Крыма (проект "Стена"), путем приобретения в пользу государственного органа товаров, работ и услуг, осуществлено растрату и присвоение бюджетных средств в сумме более 100 миллионов гривен", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, в настоящее время проводятся следственные действия, изъяты доказательства, подтверждающие причастность должностных лиц погранслужбы к незаконной деятельности.

    Ранее сообщалось, что депутаты предлагают дополнительно выделить на развитие проекта "Стена" 300 миллионов гривен. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Депутат Верховной Рады Михаил Добкин. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Флаги Украины и Евросоюза
    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Обыски в "Укрэнерго"
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш