Пограничники спасли в Крыму тонувшего украинского экстремала

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Российские пограничники спасли в Крыму украинского экстремала, перевернувшегося на корабле-тримаране по пути в Турцию, сообщает в пятницу ФСБ РФ.

"Получив сигнал о том, что в Каркинитском заливе Черного моря терпит бедствие неустановленное судно, в район крушения выдвинулся пограничный сторожевой корабль "Изумруд". В результате в 12 милях юго-западнее мыса Тарханкут был обнаружен перевернутый тримаран "Фортуна Х-44" и спасательный плот с гражданином Украины на борту", — говорится в релизе.

Потерпевшего подняли на борт и оказали первую медицинскую помощь. По словам мужчины, он увлекается экстремальными видами спорта и совершал морской переход из Украины в Турцию, но из-за сильного волнения на море и потери ориентации в пространстве не справился с управлением, и судно опрокинулось.

По прибытии на берег мужчина уехал домой, в Украину.

Ранее вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко заявил, что Крым продолжит создание защитных сооружений в приграничной полосе для усиления охраны границы с Украиной.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.