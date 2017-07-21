наверх
21.07.201715:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Пограничники спасли в Крыму тонувшего украинского экстремала

    (обновлено: )14710
    В ФСБ России сообщили, что в 12 милях юго-западнее мыса Тарханкут был обнаружен перевернутый тримаран "Фортуна Х-44" и спасательный плот с гражданином Украины на борту.
    Поисково-спасательная группа. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Российские пограничники спасли в Крыму украинского экстремала, перевернувшегося на корабле-тримаране по пути в Турцию, сообщает в пятницу ФСБ РФ.

    Ситуация на границе с Крымом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Турсезон в разгаре: километровые пробки на границе с Крымом

    "Получив сигнал о том, что в Каркинитском заливе Черного моря терпит бедствие неустановленное судно, в район крушения выдвинулся пограничный сторожевой корабль "Изумруд". В результате в 12 милях юго-западнее мыса Тарханкут был обнаружен перевернутый тримаран "Фортуна Х-44" и спасательный плот с гражданином Украины на борту", — говорится в релизе.

    Потерпевшего подняли на борт и оказали первую медицинскую помощь. По словам мужчины, он увлекается экстремальными видами спорта и совершал морской переход из Украины в Турцию, но из-за сильного волнения на море и потери ориентации в пространстве не справился с управлением, и судно опрокинулось.

    По прибытии на берег мужчина уехал домой, в Украину.

    Ранее вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко заявил, что Крым продолжит создание защитных сооружений в приграничной полосе для усиления охраны границы с Украиной.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обед детей. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Одно на двоих: мощное землетрясение в Греции и Турции
    Руслан Бортник
    Годовщина убийства Павла Шеремета