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    Пограничники задержали россиянина за попытку попасть в Чернобыльскую зону

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    Попасть на режимную территорию молодой человек пытался пешком вне пунктов контроля. Однако 19-летний россиянин находился на территории Украины законно и прибыл установленным порядком.
    Заброшенный парк и колесо обозрения в Припяти
    Associated Press Sergey Ponomarev

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Украинские пограничники задержали россиянина пытавшегося попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма.

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    Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, гражданина РФ обнаружили пограничники отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с сотрудниками национальной полиции по охране зоны ЧАЭС.

    "Гражданин Российской Федерации, который с целью экстремального туризма и отдыха пытался попасть в зону отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, обнаружили вчера пограничники отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции по охране зоны ЧАЭС. Попасть на режимную территорию молодой человек пытался пешком вне пунктов контроля. Как выяснилось, 19-летний россиянин находился на территории Украины законно и прибыл установленным порядком", — говорится в сообщении пограничников.

    Сообщается, что задержанного доставили в полицию. За нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению, на правонарушителя составлены соответствующие документы.

    Пограничники отмечают, что за нарушение законодательства они направили соответствующие письма в компетентные органы о принудительном возвращении иностранца за пределы Украины и запрета ему въезда на территорию Украины.

    Напомним, ранее немецкий косплеер и актер Бен Шамма опубликовал серию впечатляющих фотографии в стиле компьютерной игры The Last of Us в чернобыльской зоне.

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