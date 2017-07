Пограничники задержали россиянина за попытку попасть в Чернобыльскую зону

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Украинские пограничники задержали россиянина пытавшегося попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, гражданина РФ обнаружили пограничники отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с сотрудниками национальной полиции по охране зоны ЧАЭС.

"Гражданин Российской Федерации, который с целью экстремального туризма и отдыха пытался попасть в зону отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, обнаружили вчера пограничники отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции по охране зоны ЧАЭС. Попасть на режимную территорию молодой человек пытался пешком вне пунктов контроля. Как выяснилось, 19-летний россиянин находился на территории Украины законно и прибыл установленным порядком", — говорится в сообщении пограничников.

Сообщается, что задержанного доставили в полицию. За нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению, на правонарушителя составлены соответствующие документы.

Пограничники отмечают, что за нарушение законодательства они направили соответствующие письма в компетентные органы о принудительном возвращении иностранца за пределы Украины и запрета ему въезда на территорию Украины.

