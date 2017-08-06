Митинг-реквием прошел в Донбассе в память о Стенине

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Около 150 человек приняли участие в митинге-реквиеме в городе Снежное в память о погибшем в Донбассе фотографе МИА "Россия сегодня" Андрее Стенине, сообщила РИА Новости руководитель исполкома снежнянского отделения общественного движения "Донецкая республика" Ольга Чумаченко.

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"В память об Андрее Стенине на месте его гибели прошел митинг-реквием, в котором приняли участие порядка 150 человек. Это и ополченцы, и местные жители, руководство города и представители общественного движения "Донецкая республика", — рассказала Чумаченко.

Андрей Стенин, которому было всего 33 года, погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе.