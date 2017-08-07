Тиллерсон сообщил, что видит готовность России обсуждать урегулирование в Украине

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что видит готовность российской стороны возобновить обсуждение путей урегулирования в Украине, передает агентство Рейтер.

Как сообщает агентство, Тиллерсон, комментируя встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявил журналистам, что Россия показала "определенную готовность" говорить и искать пути разрешения кризиса в Украине.

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели переговоры в рамках форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит в Маниле.