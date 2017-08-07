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    Тиллерсон сообщил, что видит готовность России обсуждать урегулирование в Украине

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    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (80)

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    По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, Российская Федерация показала "определенную готовность" говорить и искать пути разрешения кризиса в Украине.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (слева) во время встречи на полях АСЕАН в Маниле
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что видит готовность российской стороны возобновить обсуждение путей урегулирования в Украине, передает агентство Рейтер.

    Как сообщает агентство, Тиллерсон, комментируя встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявил журналистам, что Россия показала "определенную готовность" говорить и искать пути разрешения кризиса в Украине.

    Смотрите также: Тиллерсон — Лавров: первая встреча после санкций

    Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели переговоры в рамках форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит в Маниле.

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