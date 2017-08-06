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    Минэнерго: "Укртрансгаз" может быть не готов к прокачке газа

    (обновлено: )42020
    Глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметил, что сейчас подготовка энергетического сектора к зиме идет по плану.
    Игорь Насалик. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Глава Минэнерго Игорь Насалик заявил, что оператор украинской газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" может быть технически не готова к прокачке газа из-за нежелания "Нафтогаза" инвестировать в ГТС Украины.

    Вентиль задвижки газовой линии. Архивное фото
    УНИАН
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    На днях руководство "Укртрансгаза" обвинило "Нафтогаз" в том, что компания не заинтересована в инвестициях в ГТС Украины из-за рисков строительства Россией газопроводов в обход Украины. 

    "Я поддерживаю здесь "Укртрансгаз" в их видении, я считаю бестолковой политику НАК "Нафтогаз" относительно транспортной системы, они уже ее для себя, скажем, зачеркнули и не рассматривают в 2019 году. Мало того, с такой позицией НАК "Нафтогаз Украины" мы можем дойти до того, что "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке газа", — сказал Насалик в воскресенье вечером в интервью украинскому "Первому национальному" телеканалу.

    "Если она (ГТС — Ред.) будет не готова, это будет катастрофа", — сказал министр.

    При этом он отметил, что сейчас подготовка энергетического сектора к зиме идет по плану. "У меня нет проблем в целом к прохождению осенне-зимнего периода", — сказал Насалик.

    Ранее сообщалось, что министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик прогнозирует успешное прохождение Украиной отопительного сезона 2017/2018 года.

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