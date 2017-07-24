Зайдут ли в Украину лоукостеры?

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Конфликт вокруг лоукостеров разгорается с новой силой. После введения безвиза с Евросоюзом власти клятвенно обещали, что заведут в страну дешевых авиаперевозчиков, чтобы украинцы могли за небольшие деньги ездить в ЕС. Однако приход в Украину крупнейшего европейского лоукостера Ryanair оказался под угрозой. Компания прекратила переговоры с аэропортом "Борисполь", который отказался предоставлять льготные условия для перевозчика.

Ryanair заманивают аэропортом

Ранее авиакомпания "МАУ", которая принадлежит Игорю Коломойскому, обвинила министра инфраструктуры Владимира Омеляна в лоббировании незаконных преференций Ryanair. "МАУ", принадлежащая бизнесмену Игорю Коломойскому, имеет льготные условия размещения в "Борисполе", поэтому не исключено, что именно она надавила на руководство аэропорта, чтобы оно не пустило лоукостера-конкурента.

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Ryanair компания вначале заявила об отмене полетов из Украины и в Украину. Однако вскоре вернулась за стол переговоров с украинскими аэропортами. В частности, лоукостер заключил контракт с международным аэропортом "Львов". По словам генерального директора аэропорта Татьяны Романовской, аэропорт в ходе переговоров с Ryanair отклонил несколько ее требований, но, тем не менее, соглашение было заключено.

"Мы сняли несколько требований. В первый год они предлагают только базовый договор, все остальные требования, о которых говорил "Борисполь" рассматриваются уже на последующие годы", – сказала Романовская в ходе пресс-конференции в Киеве.

Речь в частности идет о требованиях части прибыли, земли под гостиницу и т.д.

В данный момент только 15% авиаперевозок Украины осуществляют лоукост-компании. Введение безвизового режима между Украиной и ЕС не особо повлияло на их решение по оперативному заходу в Украину, поскольку обычно решения о выходе на новые рынки принимаются заранее, авиакомпании планируют сеть полетов на году вперед.

Тем не менее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что готовит лоукостерам новые выгодные условия работы. В частности, им готовы отдать аэропорт в Гостомеле, который принадлежит АНТК имени Антонова, тогда как Ryanair и другие лоукостеры временно обслуживали пассажиров в "Борисполе".

Гостомель — неравноценный обмен

Аэропорт "Гостомель" расположен в 25 км к юго-западу от Киева и в 2 км северо-западнее поселка Гостомель. По данным экспертов, для того, чтобы аэропорт заработал, необходимы масштабные инвестиции — от 20 до 100 млн долларов с учетом реконструкции дороги, которая сейчас не приспособлена к такому транспортному потоку. На реконструкцию также потребуется от года до двух лет, если будет проведена реконструкция дороги. Кроме того, не понятно, что делать с взлетно-посадочной полосой (ВПП), которая предназначена для испытаний самолетов АНТК "Антонов" и его коммерческих полетов. Поскольку аэропорт государственный, то все расходы на "аэропорт для лоукостеров" вновь возьмет на себя украинский налогоплательщик.

"В Гостомель нет нормальной дороги. Попробуйте доехать туда по узкой дороге третьей, четвертой категории, где регулярно заторы. Более того, в Гостомеле нет никакой гражданской инфраструктуры. Там нет ни терминала, ничего. На его обустройство потребуется много денег и два года времени. При этом, в значительно лучшей ситуации находится аэродром в Белой Церкви. Там гораздо проще сделать гражданскую инфраструктуру, и сообщение с Киевом гораздо лучше, чем в аэропорту "Гостомель", хотя к Киеву аэропорт в Белой цервки гораздо дальше расположен. При этом, доехать к нему можно намного быстрей. А все таки в своевременном мире расстояние измеряется не в километрах, во времени", — заявил РИА Новости Украина экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава.

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"Я считаю, что это странное решение, если мы имеем ситуацию, когда на треть работает "Борисполь", когда два их терминала не эксплуатируются в принципе, и когда не до конца заполнен аэропорт "Киев". И при этом мы, почему-то, развиваем аэропорт в Гостомеле", – сказал Министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, проектные мощности "Борисполя" используются только на треть. Сейчас аэропорт обслуживает 10 млн пассажиров в год при его проектной мощности в 25-30 млн. Строительство нового аэропорта было бы обосновано, если бы пассажиропоток в Киеве составил более 50 млн. человек.

Министр считает, что на данный момент не существует точной экономической модели по развитию аэропорта "Гостомель" и окружающей его инфраструктуры, а также понимания, как вернуть необходимые инвестиции, поскольку данное предложение существует лишь на уровне идей.

"Потемкинские деревни" за госсчет

Понять причины такого странного решения Гройсмана довольно сложно. Скорее всего, премьер-министр хочет показать себя лояльным к западным лоукостерам, и одновременно лоббирует интересы "Борисполя", который хочет дружить только с МАУ Игоря Коломойского. Сказывается и неприязнь к министру инфраструктуры Омеляну, с которым Гройсман имел словесную перепалку из-за главы "Укрзализныци" Войцеха Балчуна. Возможно, за этим кроется борьба бизнес-структур за контроль за пассажирскими авиапотоками. Не исключено, что в освоении бюджетных денег на строительство нового аэропорта будут принимать участие "свои" структуры. Если во время подготовки "Евро-2012" заказы получали компании "регионалов", то сейчас их будут получать структуры новой "проевропейской" власти.

Не исключено, что именно корыстными интересами продиктовано намерение правительства передать в концессию аэропорты "Борисполь" и "Львов". В случае концессии частные компании на полную мощность будут использовать ресурсы уже готовых аэропортов, тогда как налогоплательщик за свой счет оплатит "потемкинские деревни" власти.

"Я вообще не вижу смысла для концессии аэропортов "Борисполь" и "Львов". Там недавно за счет государства была построена вся инфраструктура. Государству надо просто максимизировать прибыль и увеличивать доходы государственного бюджета за счет работы этих аэропортов. Концессия целесообразна там, где нужно вкладывать огромные деньги в развитие инфраструктуры. А это не нужно ни в Борисполе, ни во Львое. Те расходы, которые сейчас нужны, это копейки по сравнению с тем, на какие суммы расходов выставляются концессионные договора. Когда Грузия отдавала в концессию,аэропорт "Тбилиси", то инвестор за свой счет отстроил терминал, сделал реконструкцию перронов и привокзальной площади. Соответственно, инвестор за время договора концессии окупает все свои вложения. Концессия возможна в аэропорту "Николаев", "Запорожье", где необходимо строить инфраструктуру", — отметил Александр Кава.